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ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Фотофініш Манчестер Сіті та Ліверпуля, Манчестер Юнайтед у топ-4, Вест Хем Ярмоленка – 7-й – сумарна таблиця АПЛ-2018

19:21 426 Читать на русском
Фотофініш Манчестер Сіті та Ліверпуля, Манчестер Юнайтед у топ-4, Вест Хем Ярмоленка – 7-й – сумарна таблиця АПЛ-2018
Манчестер Сіті – Ліверпуль / фото із соцмереж

Манчестер Сіті випередив Ліверпуль у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги за підсумками 2018 року завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Не обійшлося і без сенсацій.

Манчестер Сіті завершив 2018 рік в АПЛ на першій сходинці. Принаймні, якщо зважати на всі результати впродовж календарного року. Альтернативну турнірну таблицю найвищого англійського дивізіону представило видання The Sun.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: анонс матчу АПЛ

Головні претенденти на титул за підсумками сезону 2018/19 – Манчестер Сіті та Ліверпуль – у минулому році набрали однакову кількість очок (по 88). Однак, манкуніанці мають кращу різницю забитих і пропущених м'ячів (+68 проти +62 у "червоних"). Третім став лондонський Тоттенхем, який у 2018-му набрав у Прем'єр-лізі лише на 3 очки менше.

Цікаво також, що МЮ, попри невдалий старт нинішнього сезону під керівництвом Жозе Моурінью, у зведеній таблиці за рік зайняв четверту сходинку, випередивши лондонських грандів – Челсі та Арсенал. Ще один столичний клуб – Вест Хем, за який виступає український вінгер Андрій Ярмоленко несподівано йде сьомим. Замикають турнірну таблицю аутсайдери минулого та нинішнього сезонів – Вест Бромвіч, Фулхем і Сток Сіті.

Нагадаємо, що вже сьогодні ввечері відбудеться центральний матч 21-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль, який може мати вирішальне значення для чемпіонських перегонів у сезоні 2018/19. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

Сумарна турнірна таблиця АПЛ-2018:

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
до матчу
1
год
:
46
хв
Ліверпуль
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Вест Хем Вест Хем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед АПЛ Манчестер Сіті - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем
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