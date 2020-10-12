Вест Хем офіційно підписав Доусона
21:41 - Читать на русском
Лондонський Вест Хем оголосив про перехід оборонця Уотфорда Крейга Доусона.
Досвідчений центрбек перебрався до британської столиці, повідомляє офіційний сайт Юнайтед.
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Доусон орендований "молотками" до кінця сезону 2020/21. У команді Девіда Мойєса оборонець, який має чинний до літа 2023-го контракт із Уотфордом, виступатиме під 15-м номером. На рівні Прем'єр-ліги він має досвід виступів за Вест Бромвіч (7 сезонів) та за той же Уотфорд у минулому сезоні.
У ході нинішньої кампанії Крейг Доусон зіграв 1 матч у Кубку ліги.
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