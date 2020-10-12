Мідлсбро орендував 23-річного вінгера "містян", повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Річковики" вдруге взяли Робертса. Вихованець Фулхема вже виступав на Ріверсайді в сезоні 2019/20. Робертс перебуває на контракті з Манчестер Сіті з літа 2015-го, проте провів за манкуніанців лише 3 матчі в усіх турнірах. Натомість він також грав в оренді за Селтік, Жирону та Норвіч.

У минулому сезоні Патрік Робертс зіграв 3 поєдинки в АПЛ за "канарок" і ще 10 (1 гол, 3 асисти) за Мідлсбро в Чемпіоншипі.

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