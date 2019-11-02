Вест Хем – Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу – Ярмоленко в основі

Вест Хем приймає Ньюкасл в 11-му турі АПЛ 2019/20. Андрій Ярмоленко зіграє з перших хвилин. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Ньюкасл на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команда Ярмоленка набрала лише 2 очки за останні 4 тури і не має куди відступати. "Сороки" свої єдині 3 очки на виїзді здобули саме в Лондоні, ще в серпні несподівано обігравши Тоттенхем 1:0. Команди до звітної зустрічі розділяли 4 бали. "Молоти" посідали 10-е місце, а Ньюкасл перебував на межі зони вильоту. У минулому сезоні АПЛ дві сухі перемоги здобув Вест Хем. Зате перед тим уже "сороки" виграли обидва поєдинки сезону.

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