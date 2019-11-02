Вест Хэм – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча – Ярмоленко в основе

Вест Хэм принимает Ньюкасл в 11-м туре АПЛ 2019/20. Андрей Ярмоленко сыграет с первых минут. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Ньюкасл на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команда Ярмоленко набрала лишь 2 очка за последние 4 тура и ей некуда отступать. "Сороки" свои единственные 3 очка на выезде взяли именно в Лондоне, еще в августе неожиданно обыграв Тоттенхэм 1:0. Команды до отчетной встречи разделяли 4 балла. "Молоты" занимали 10-е место, а Ньюкасл находился на грани зоны вылета. В прошлом сезоне АПЛ две сухие победы одержал Вест Хэм. Зато перед тем уже "сороки" выиграли оба поединка сезона.

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