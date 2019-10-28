Ярмоленко як лідер сезону дає насолоду – "гравець матчу" проти Шеффілда за версією англійських ЗМІ

Андрій Ярмоленко провів черговий сильний поєдинок в АПЛ. Однак матч Вест Хем – Шеффілд Юнайтед знову став грою нереалізованих можливостей його команди.

Ярмоленко став лідером за креативом, створивши 4 круті моменти з найбільшою імовірністю (від 0,31 очікуваного асисту до 0,64 xA) забити, хоча не увійшов навіть у топ-10 за кількістю контактів з м'ячем. Тим не менше результат знову не потішив. Шеффілд Юнайтед випереджає Вест Хем Юнайтед завдяки кращій різниці, посідаючи 8-е місце проти 10-го в "молотів". При цьому "клинки" не виграють в Лондоні у рамках АПЛ 17 матчів поспіль, програвши за цей період 12 ігор з 1992-го. Одна з причин – воротар гостей Дін Хендерсон, який поступається лише кіперу Манчестер Сіті Едерсону за кількістю сухих матчів (4 проти 5).

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: Ярмоленко з асистом та високим балом, невдача кризових лондонців з найнуднішою командою АПЛ

Повертаючись до гравця збірної України, який недавно відсвяткував 30-річний ювілей. Ярмоленко став гравцем матчу для аналітичного ресурсу Squawka за те, що "створив не менше трьох шансів забити гол, враховуючи м'яч Снодграса, який відкрив рахунок". До слова, про креатив. Андрій є лідером ВХЮ за двома цікавими показниками. У нього найкраща реалізація моментів – забив 3 м'ячі у ситуаціях, оцінених за метрикою xG лише на 1,34 результативного удару, що дає плюс 1,66. Екс-динамівець також – потенційно найкращий асистент лондонців.

Ярмола створив загрози на 3,28 очікуваного асисту (xA), але велике питання до партнерів, які втілили в гол лише 1. До прикладу, в Андерсона лише 1,77 xA, але 3 гольові передачі. Вест Хем загалом повинен попрацювати над реалізацією. Крім Ярмоленка і Кресвелла (забив 2 в моментах, оцінених на 0,53 гола), в яких відчутний плюс у цьому компоненті, нема кого позитивно виділити. Зате конкуренти українця Лансіні, Антоніо та Форналс разом заробили мінус 2,5. Натомість один Феліпе Андерсон б'є всі рекорди – змарнував уже 1,79 очікуваного гола, не відзначившись жодного разу.

Загалом лише Уотфорд та Саутгемптон, які йдуть в зоні вильоту, а також Манчестер Юнайтед і Евертон демонструють гіршу реалізацію моментів, ніж "молоти" (мінус 2,25). Football.London відзначає, що Вест Хем виглядає настільки перелякано, коли здобуває перевагу в рахунку, що вже примудрився втратити 9 очок з виграшних позицій (рекорд в чемпіонаті Англії), причому 7 з них – за останній місяць. Команда Пеллегріні не перемагає в АПЛ 4 матчі поспіль. Якби не ця проблема з утримуванням і збільшенням переваги, ВХЮ йшов би зараз на 3-му, а не 10-му місці.

З іншого боку, якби "молоти" пропускали все, що дозволяють суперникам в обороні (щедріший до суперників захист лише в Норвіча), то посідали б 18-е місце, тобто опустилися в зону вильоту. Football.London, до слова, виставив Ярмоленку другий найвищий бал (7) за останню гру. Гравцем матчу профільний портал вважає шотландця Снодграса, який використав свій рідкісний шанс вийти в основі на всі 100, граючи на позиції вільного художника. Українець "кілька разів знаходив пристойні позиції, але зазнав невдачі у спробах покарати Шеффілд Юнайтед. Проекзаменував Хендерсона ударом з лівої".

Інша велика проблема команди Пеллегріні полягає в ізольованості Аллє. "Навіть тоді, коли Ярмоленко, Андерсон чи Снодрас знаходили його передачами, він втрачав володіння". Тріо атакувальних помічників єдиного форварда були надто відірвані від француза, і тренерському штабові варто попрацювати над цим аспектом. Ще один тривожний момент полягає у формі Андерсона. Вінгер збірної України зробив усе, щоб бразилець забив, хоча якби за мить перед тим Феліпе віддав на хід, а не в спину нашому футболістові, Андрію не довелося б рятувати контру 3 в 2 крутим розрізним пасом.

East London Advertiser також видав Ярмоленку найвищий бал (8). Гравцем матчу він став тому, що "доклався майже до всіх хороших речей. Був постачальником забитого м'яча і близько підійшов до смертельного удару. Вражав". Sky Sports визнав гравцем матчу Снодграса, а українець (7) поступився лише йому і Муссе, які отримали по 8. Фанатський Claretandhugh вище оцінив Райса та Андерсона, а свою сімку Андрій заслужив, бо "завжди був у грі, має справді чудові ноги і схоже, що далі буде тільки краще".

Портал також проаналізував 14 трансферів Пеллегріні, які він зробив за час правління у Вест Хемі, визначивши хіти і провали. Найвище оцінили підписання воротаря Фабіанскі (9), гравця минулого сезону. Діоп отримав 8 балів, Аллє – 8,5, а Ярмоленко та Андерсон (по 7) також потрапили у категорію "топ". Андрій – "моментами видатний у поточному сезоні. Однозначно може бути тільки краще".

BONUS POINTS AS IT STANDS#BHAEVE

3 - Maupay

2 - Calvert-Lewin, Ryan#WATBOU

3 - Foster

2 - Ake

1 - Ramsdale, Cathcart#WHUSHU

3 - Yarmolenko

2 - Snodgrass

1 - Mousset#FPL pic.twitter.com/FtgtRLdm6K — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 26, 2019

За версією The4thofficial, Ярмоленко (7) поступився тільки Райсу та Снодграсу, якого жартома назвав "шотландським Мессі" в Інстаграмі: "Показав проблиски своєї якості внизу на фланзі, але повинен бути більш вбивчим, коли діє у фінальній третині поля. Здатний розвинутися у солідний актив для Пеллегріні". Англійська Прем'єр-ліга видає від одного до трьох бонусних балів у Фентезі турніру. Ярмоленко – єдиний, хто отримав максимальні 3 за матч проти Шеффілда. Ці додаткові очки формують на основі статистики Opta, яка визначає рейтинг продуктивності (відбір, креатив, удари, дриблінг тощо). Приємно, що українець став найкращим і тут.