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Вест Хем не буде відпускати Ярмоленка в січні – відома причина

12:12 94 Читать на русском
Вест Хем не буде відпускати Ярмоленка в січні – відома причина
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Андрій Ярмоленко не покине Вест Хем у поточне трансферне вікно. Лондонський клуб не розглядає варіанту з трансфером українця.

Вест Хем не планує продавати чи віддавати в оренду Андрія Ярмоленка у січні. Причина – травма українця, через яку він пропустить ще близько 3-х тижнів. Саме тому Ярмоленко не зможе пройти медогляд в іншому клубі, адже продовжує відновлення, повідомляє Sportarena з посиланням на власні джерела.

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Проблеми зі здоров'ям Андрія завадять потенційним покупцям повноцінно оцінити його стан. Раніше повідомлялося, що вінгер збірної України, який перебуває в лазареті вже більше місяця, може продовжити кар'єру в Бешикташі. Зауважимо, що трансферне вікно в Англії зачиняється 31 січня.

В сезоні 2019/20 Ярмоленко провів 15 матчів у Прем'єр-лізі, забив 3 голи та віддав 1 асист. Його контракт з Вест Хемом чинний до 30 червня 2022 року.

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Трансфери Чемпіонату Англії Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Трансфери
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