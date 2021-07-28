Вест Хем вивчає можливість трансферу Джонса, а Манчестер Юнайтед готовий відпустити оборонця на правах вільного агента, повідомляє Eurosport.

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Зазначається, що наставник "молотків" Девід Мойєс бажає знову попрацювати зі своїм екс-підопічним. Єдиною проблемою є травматичність Філа – він не виходив на поле протягом останніх 18 місяців. Через це Вест Хем має намір запропонувати контракт із меншою зарплатою, але з бонусами за виходи на поле.

Додамо, що англієць перебрався до Манчестер Юнайтед влітку 2011 року. За свою кар'єру Джонс провів 224 матчі у складі манкуніанців, відзначившись 6 голами та 10 асистами.

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