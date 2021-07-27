Уле Гуннар Сульшер отримав понад 115 мільйонів євро на трансфери влітку від сім'ї Глейзерів. Витрати на перехід Джейдона Санчо та прийдешнє підписання Рафаеля Варана перевищать цю суму.

Манчестер Юнайтед планує прощання з "жертвою" трансферу Варана

Як інформує ESPN, це спонукає Манчестер Юнайтед до продажу одразу кількох виконавців. Манкуніанці будуть готові розглянути пропозиції щодо Алекса Теллеса, Діогу Далота, Брендона Вільямса, Філа Джонса, Андреаса Перейри, Даніела Джеймса та Джессі Лінгарда.

Також "червоні дияволи" погодяться попрощатись з Антоні Марсьялем, якщо надійде пропозиція з величезною сумою трансферу.

Нагадаємо, Санчо обійшовся МЮ у 85 мільйонів, за Варана доведеться викласти близько 50-ти.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою