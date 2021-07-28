Вест Хэм изучает возможность трансфера Джонса, а Манчестер Юнайтед готов отпустить защитника на правах свободного агента, сообщает Eurosport.

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Отмечается, что наставник "молотков" Дэвид Мойес хочет снова поработать со своим экс-подопечным. Единственной проблемой является травматичность Фила – он не выходил на поле в течение последних 18 месяцев. Поэтому Вест Хэм намерен предложить контракт с меньшей зарплатой, но с бонусами за выходы на поле.

Добавим, что англичанин перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2011 года. За свою карьеру Джонс провел 224 матча в составе манкунианцев, отличившись 6 голами и 10 ассистами.

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