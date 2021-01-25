"Молоти" у пошуках нападника зупинились на кандидатурі Юссефа Ен-Несірі із Севільї. Клуб українця вже робив запит щодо трансферу марокканця.

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За інформацією Estadio Deportivo, Вест Хем пропонував за нього 33 млн євро, що вдвічі більше за його ринкову вартість. Але навіть така щедра пропозиція не переконала Севілью відпустити найкращого форварда Ла Ліги (Юссеф забив 12 голів та ділить з Луїсом Суаресом першу сходинку у гонці бомбардирів).

Нагадаємо, після відходу Себастьяна Аллє в Аякс "молоти" перебувають у пошуках нападника. У розпорядженні Девіда Мойєса залишився лише один центрфорвард – Майкл Антоніо. В останньому матчі Кубка Англії фахівець навіть награвав на цій позиції Андрія Ярмоленка.

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