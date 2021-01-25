"Молотобойцы" в поисках нападающего остановились на кандидатуре Юссефа Эн-Несири из Севильи. Клуб украинца уже делал запрос по трансферу марокканца.

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По информации Estadio Deportivo, Вест Хэм предлагал за него 33 млн евро, что вдвое больше его рыночной стоимости. Но даже такое щедрое предложение не убедило Севилью отпустить лучшего форварда Ла Лиги (Юссеф забил 12 голов и делит с Луисом Суаресом первое место в гонке бомбардиров).

Напомним, после ухода Себастьяна Алле в Аякс "молоты" находятся в поисках нападающего. В распоряжении Дэвида Мойеса остался только один центрфорвард – Майкл Антонио. В последнем матче Кубка Англии специалист даже наигрывал на этой позиции Андрея Ярмоленко.

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