Арнаутовіч замість повернення у Вест Хем може перебратися в Серію А
Австрійський нападник Шанхай СІПГ Марко Арнаутовіч прагне знову опинитися у Європі.
Австрієць влітку 2019 року за 25 млн євро покинув Вест Хем і перебрався у китайську Суперлігу, аби заробити собі на післяфутбольну старість. 3,5 млн євро на рік – саме стільки платить йому Шанхай СІПГ.
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За інформацією Corriere dello Sport, Арнаутовіч більше не хоче залишатися у Китаї, тому розглядає інші варіанти продовження кар'єри. Хоча раніше повідомлялося про його можливе повернення у Вест Хем, фаворитом у боротьбі за форварда стала італійська Болонья.
Повідомляється, що у запрошенні Арнаутовіча особисто зацікавлений головний тренер "россоблу" Сініша Міхайловіч. Сам Марко навіть готовий піти на суттєве зниження зарплати, аби перехід відбувся.
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