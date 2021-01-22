Австрієць влітку 2019 року за 25 млн євро покинув Вест Хем і перебрався у китайську Суперлігу, аби заробити собі на післяфутбольну старість. 3,5 млн євро на рік – саме стільки платить йому Шанхай СІПГ.

Супряга знову зацікавив Болонью – італійці вказують на ідеальний момент для трансферу форварда Динамо

За інформацією Corriere dello Sport, Арнаутовіч більше не хоче залишатися у Китаї, тому розглядає інші варіанти продовження кар'єри. Хоча раніше повідомлялося про його можливе повернення у Вест Хем, фаворитом у боротьбі за форварда стала італійська Болонья.

Повідомляється, що у запрошенні Арнаутовіча особисто зацікавлений головний тренер "россоблу" Сініша Міхайловіч. Сам Марко навіть готовий піти на суттєве зниження зарплати, аби перехід відбувся.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му