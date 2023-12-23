Из-за значительного количества травм Эрик тен Хаг вынужден был выпускать 19-летнего французского дебютанта. Центрбек Вилли Камбвала, который родился в ДР Конго, сыграл свои первые минуты во взрослом футболе. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Манкунианцы завладели мячом на уровне 60%, но не смогли хотя бы 1 разочек пробить по воротам за 30 минут. Лукас Пакета оформил хет-трик ассистов в прошлом матче на Лондон Стедиум и сегодня также активно начал. Бразилец вывел на самый острый удар за треть матча Эмерсона – Онана потащил. Сам же Лукас и Уорд-Прауз пытались добить вторым и даже третьим темпом, не слишком удачно.

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Гости проснулись аж на 33-й, завершив свой самый длинный период без ударов в текущем сезоне. Антони издали проверил, стоит ли Ареола в воротах. А еще через пару минут Кудус подарил снаряд тому же бразильцу. Антони идеальным пасом вывел Гарначо один на один, но аргентинец проиграл дуэль экс-голкиперу Реала и ПСЖ. Та же комбинация прошла на 40-й, на этот раз Соучек успел заблокировать. Майну с рикошетом от ноги своего партнера Мактоминея едва не прошил Ареола – третий сейв французского стража ворот за 7 минут.

После перерыва стало еще печальнее. Вест Хэм окончательно закрылся, а в МЮ идей разгадать эту головоломку Мойеса не находил. Лондонцы вообще, казалось, не планировали атаковать, но открыли счет на 72 минуте. Боуэн устал катать вату на правом фланге, Пакета эффектно запустил его в штрафную. Лучший бомбардир Вест Хэма сначала не переиграл Онана, однако удачно подловил мяч на добивании. Хозяева на кураже провели еще несколько массированных атак. А еще через 6 минут Майну обрезался в центре поля после не совсем удачного паса Эванса. Пакета мгновенно бросил за спины защитникам на Кудуса, который пробил без шансов для Онана.

Интересный момент. Манчестер Юнайтед доигрывает составом, который на всех забил меньше (10), чем один Боуэн (11) в АПЛ 2023/24. Кудус отличался результативными ударами больше (6), нежели вся атака команды тен Хага (4). Вест Хэм набирает 30 очков и запрыгивает на 6 строчку. Отставание от 5 места, что при удачных выступлениях английских клубов в текущем еврокубковом сезоне даст право выйти в Лигу чемпионов, составляет каких-то 3 балла. МЮ остается на 8 месте, отставая на 2 пункта. Манкунианцы не позорились так 93 года: 13 поражений во всех турнирах до Рождества – их наибольший показатель с сезона 1930/31.

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