Вест Хем може придбати чергового конкурента для Ярмоленка – неймовірна клаусула
12:13 - Читать на русском
Півзахисник лісабонського Спортінга Жоване Кабрал може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Вест Хем та Саутгемптон стали претендентами на вінгера португальського клубу.
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За інформацією A Bola, Спортінг вже відхилив пропозицію "молотків", але англійці не залишають спроб підписати Кабрала. Клаусула півзахисника становить 60 млн євро, а його контракт дійсний до 2023 року.
До слова, Кабрал провів 6 матчів у поточному сезоні у складі Спортінга, записавши до свого активу гол та асист.
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