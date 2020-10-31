У нашого Андрія Ярмоленка з Ліверпулем пов'язані доволі суперечливі спогади. Річ навіть не втому, що він у 2014 році був дуже близьким, щоб стати гравцем мерсисайдської команди. Саме проти цього суперника наш земляк дебютував у АПЛ. Це сталося 12 серпня 2018 року. Андрій вийшов на заміну замість Марко Арнаутовіча, але це не врятувало "молотів" від нищівної поразки – 0:4. Той поєдинок став єдиним для Ярмоленка проти "червоних" в Англії. Інші три гри він пропустив через складні травми.

Зрештою, і сьогодні Ярмоленко з перших хвилин не вийшов, хоча деякі британські ЗМІ стверджували, що саме українець замінить у складі травмованого Майкла Антоніо. Девід Мойєс віддав перевагу Себастьяну Аллє. Своєю чергою Юрген Клопп несподівано вирішив проблему з центром захисту. За Ліверпуль в АПЛ дебютував гравець команди U-23 Натаніель Філліпс. Також відзначимо появу в старті Кертіса Джонса, тоді як Мілнер залишився в запасі.

Відразу зі стартовим свистком Ліверпуль прогнозовано взяв м'яч і гру під свій контроль. Вест Хем не намагався пресингувати високо, але вже поблизу власного штрафного діяв дуже злагоджено і компактно. Поки "червоні" шукали слабке місце в оборонних редутах, "молоти" шокували блискавичною контратакою. Буквальни за 2 паси гості дісталися до штрафного суперника. Масуаку виконав навіс, а Гомесь вибив прямо на ногу Форналсу. Пабло у гордій самотності обробив і потужно пробив у самісінький кут воріт. Аліссон намагався врятувати, але удар був занадто точним – 0:1.

Швидкий м'яч картину не змінив. Господарі поволі переводили м'яч із флангу на фланг, а гості відбивалися 9-ма футболістами – лише Аллє намагався заважати центральним захисникам починати атаки. Ліверпуль, вже навчений Форналсом, намагався не робити авантюрних передач, а простору для фірмових забігань Мане і Салаха банально не було. Девід Мойєс обрав варіант захисту з дуже низьким блоком.

В атаці Вест Хем не зрадив своїм принципам – мінімум передач на чужій половині поля і регулярні навіси у штрафний майданчик. Однак сьогодні там діяв Аллє, який зовсім не володіє вмінням Антоніо приймати м'яч спиною до воріт і розвертатися під щільним пресингом.

У Ліверпуля попереду теж не клеїлося. За перші 30 хвилин гри підопічні Юргена Клоппа жодного разу не вдарили навіть у бік воріт. В такій ситуації моглиб допомогти стандарти, але знані майстри у цьому компоненті – Робертсон та Александр-Арнольд – теж нічого не могли вдіяти із захистом Вест Хема.

Зрештою підмога прийшла звідти, звідки її ніхто не чекав. На 41-й Масуаку здійснив необдуманий і зовсім необов'язковий фол проти Салаха. Це відбулося у штрафному, тому арбітр був невблаганним – пенальті. Мохамед сам взявся виконувати покарання. Фабіанскі стрибнув у кут, а єгиптянин пробив по центру. На відпочинок команди пішли за нічийного рахунку.

Після перерви гра пішла жвавіше, але глобальних метаморфоз не відбулося. Форналс міг організувати дежавю, але як слід підлаштуватися під удар не зміг, і м'яч став легкою здобиччю Аліссона. Ліверпуль більше атакував через фланги, і це ледь не спрацювало. Александр-Арнольд розібрався зі своїм опонентом і прострілив у штрафний. Там м'яч пройшов прямісінько поміж позиціями Мане і Салаха – Мо вже пробіг траєкторію, а Садьйо ніяк не зміг би дістати.

Ближче до середини другого тайму монотонність у діях команд стала максимальною. Лише фоли порушували цей "штиль". Кадрові перестановки напрошувалися, але обидва тренери вперто берегли усі свої слоти. Лише на 70-й не витримав Юрген Клопп – Шакірі та Жота вийшли замість Джонса та Фірміно відповідно. Девід Мойєс продовжував чекати, хоча ще хвилин за 10 до цього режисери показали Ярмоленка, якому активно давав вказівки асистент.

Андрій з'явився на полі на 74-й, а через три хвилини його команда пропустила. Ліверпуль отримав рідкісну нагоди вибігти у контратаку, яку ударом завершував Мане. Фабіанскі впорався і з першим пострілом і з добиванням, але проти Жоти вже був безсилим. Арбітри взяли паузу для перегляду повтору. Навіть Кевін Френд особисто пішов дивитися відео і не зарахував взяття воріт, зафіксувавши порушення Мане проти голкіпера Вест Хема.

Хоча Ярмоленко вийшов на позицію центрфорварда, на 81-й розігнав атаку у більш традиційному для себе стилі. Українець відібрав м'яч поблизу власного штрафного на дриблінгу протягнув його до протилежних воріт. На цьому атака завершилася – простір, залишений Андрієм, ніхто не заповнив.

У відповідь Ліверпуль знову забив. "Червоні" провели розкішну позиційну атаку. В її завершенні Шакірі класно віддав на Жоту, а цього разу Діогу уникнув жодних порушень правил і прошив Фабіанскі.

Пізня подвійна заміна Девіда Мойєса жодним чином не допомогла врятувати поєдинок. У компенсований час Ярмоленко заробив штрафний, після розіграшу якого намагався пробити Соучек – слабко і неточно. Завершальні хвилини Вест Хем все ж провів у атаці, але господарі не дозволили відібрати у себе очки.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 16 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю АПЛ. У Вест Хема залишилося 8 залікових пунктів і 13-та позиція.