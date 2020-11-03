Вест Хэм может приобрести еще одного конкурента для Ярмоленко – невероятная клаусула
12:15 - Читати українською
Полузащитник лиссабонского Спортинга Жоване Кабрал может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Вест Хэм и Саутгемптон стали претендентами на вингера португальского клуба.
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По информации A Bola, Спортинг уже отклонил предложение "молотков", но англичане не оставляют попыток подписать Кабрала. Клаусула полузащитника составляет 60 млн евро, а его контракт действителен до 2023 года.
К слову, Кабрал провел 6 матчей в текущем сезоне в составе Спортинга, записав в свой актив гол и ассист.
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