Полузащитник лиссабонского Спортинга Жоване Кабрал может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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По информации A Bola, Спортинг уже отклонил предложение "молотков", но англичане не оставляют попыток подписать Кабрала. Клаусула полузащитника составляет 60 млн евро, а его контракт действителен до 2023 года.

К слову, Кабрал провел 6 матчей в текущем сезоне в составе Спортинга, записав в свой актив гол и ассист.

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