Олександр Зінченко проти Андрія Ярмоленка. Де дивитися матч Вест Хем – Манчестер Сіті онлайн? Поєдинок у прямому ефірі покаже Setanta Sports. Початок о 21:40 за київським часом. Зінченко потрапив у стартовий склад вперше з 15 вересня. Після матчу проти РБ Лейпциг в ЛЧ український універсал жодного разу навіть не виходив на поле. Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти МЮ в 1/16 Кубка англійської ліги, а тепер виходить проти іншого гранда з Манчестера. Майже не граючи в АПЛ, екс-динамівець починає в основі вже 4 матч поспіль в інших турнірах.

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