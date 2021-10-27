Александр Зинченко против Андрея Ярмоленко. Где смотреть матч Вест Хэм – Манчестер Сити онлайн? Поединок в прямом эфире покажет Setanta Sports. Начало в 21:40 по Киеву. Зинченко попал в стартовый состав впервые с 15 сентября. После матча против РБ Лейпциг в ЛЧ украинский универсал ни разу даже не выходил на поле. Ярмоленко помог Вест Хэму победить МЮ в 1/16 Кубка английской лиги, а теперь выходит против другого гранда из Манчестера. Почти не играя в АПЛ, экс-динамовец начинает в основе уже 4 матч подряд в других турнирах.

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