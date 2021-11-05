"Щодо Фірміно дуже погані новини, у нього серйозна травма підколінного сухожилля. Дуже шкода. Ми не знаємо точно, як довго його не буде, але зараз і відразу після перерви він точно не гратиме. Подивимося після перерви на збірні. Ми маємо над цим попрацювати.

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Кертіс Джонс – це зовсім інша історія. Йому дуже не пощастило на тренуванні – він отримав пальцем в око. У мене за кар'єру було багато травм гравців, але такого ще не було. Він близький до повернення, але ми ще оцінимо його стан під час міжнародної паузи. Те саме з Джо Гомесом, Мілнером і Кейта – на них я сподіваюся лише після збірних", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, перед паузою Ліверпуль проведе ще один поєдинок в рамках АПЛ – 7 листопада "червоні" поїдуть в гості до Вест Хема.

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