Чічаріто став гравцем Севільї

Вест Хем відпустив нападника збірної Мексики в іспанський чемпіонат.

Севілья узгодила трансфер Хав'єра Чічаріто, інформує офіційний сайт андалусійців.

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Нападник підписав з іспанським клубом контракт терміном на три роки, сума трансферу не повідомляється. Минулого сезону Чічаріто зіграв за Вест Хем 28 матчів в усіх турнірах, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

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Вже екс-партнер Андрія Ярмоленка захищав кольори таких європейських клубів як Манчестер Юнайтед, Реал і Байєр