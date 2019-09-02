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Чічаріто став гравцем Севільї

13:51 834 Читать на русском
Чічаріто став гравцем Севільї
Хав'єр Чічаріто / Сайт Севільї

Вест Хем відпустив нападника збірної Мексики в іспанський чемпіонат.

Севілья узгодила трансфер Хав'єра Чічаріто, інформує офіційний сайт андалусійців.

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Нападник підписав з іспанським клубом контракт терміном на три роки, сума трансферу не повідомляється. Минулого сезону Чічаріто зіграв за Вест Хем 28 матчів в усіх турнірах, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

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Вже екс-партнер Андрія Ярмоленка захищав кольори таких європейських клубів як Манчестер Юнайтед, Реал і Байєр

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