Півзахисник Вест Хема Джессі Лінгард, права на якого належать Манчестер Юнайтед, може продовжити кар'єру в Лондоні.

Манчестер Юнайтед повісив цінник у розмірі 30 млн фунтів стерлінгів на Лінгарда, якого бажає викупити Вест Хем, повідомляє Daily Mirror.

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Зазначимо, що Лінгард приєднався до Вест Хема в зимове трансферне вікно та став одним із відкриттів сезону, дозволивши "молоткам" піднятись в зону Ліги чемпіонів. "Ми зробимо все, що потрібно, щоб підписати його. Лінгард – неймовірний гравець для нас", – раніше повідомило джерело із Вест Хема у коментарі Sky Sports.

У складі Вест Хема Джессі провів 11 матчів у поточному сезоні, відзначившись 6 голами та 4 асистами. Цікаво, що у складі Манчестер Юнайтед Лінгард мав затяжну серію без результативних дій, через що він втратив довіру Уле Гуннара Сульшера.

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