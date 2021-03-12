"Оренда дійсно спрацювала для Джессі, для Девіда Мойєса і для нас як клубу. Ми знаємо, що Лінгард любить і вміє грати на позиції "десятки", а у нас першим вибором на це місце є Бруну Фернандеш.

Манчестер Юнайтед планує використати Лінгарда, щоб забрати у Вест Хема лідера

Для мене не становило жодних проблем дати Джессі Лінгарду шанс проявити себе і знову пограти в футбол. Він є дійсно яскравим футболістом для Вест Хема. Нарешті він повернувся", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, "молотобійці" орендували хавбека МЮ до кінця сезону, за лондонський клуб Лінгард вже встиг провести 6 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

Гільйотина в домівці Гаттузо, класика Північного Лондона, непопсове іспанське дербі за єврокубки: топ-5 матчів вікенду