Арсенал – Славія

Початок о 22:00. Лондон, Емірейтс

Лондонський клуб має лише один-єдиний шанс врятувати сезон – виграти Лігу Європи. Кампанія АПЛ повністю провалена. Наразі команда розташувалася на 10-му рядку турнірної таблиці без особливих перспектив на єврокубки взагалі, не кажучи вже про топ-4. Мікель Артета не перебуває під загрозою звільнення, але чудово розуміє всю складність ситуації. На щастя, в ЛЄ все поки складається казково. Арсенал став єдиною командою, яка виграла усі матчі в групі. У плей-офф позаду залишилися Бенфіка та Олімпіакос, але попереду вкрай складне випробування.

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Славія стала головною сенсацією цьогорічного розіграшу. Чехи у своїй групі стали другими слідом за Байєром, а у матчах на виліт перетворилися на нічне жахіття для британських клубів. Спочатку не встояв Лестер, а потім капітулював Стівен Джеррард зі своїм Рейнджерс. Їндржих Трпішовскі та його підопічні не повинні відчувати тиску за результат. А це може стати ледь не ключовим фактором у протистоянні з суперником, якому потрібно виключно перемагати. На жаль, ми не побачимо на полі Тараса Качарабу. Український захисник перебрався у Славію лише взимку і не був дозаявлений на Лігу Європи.

Гранада – Манчестер Юнайтед

Початок о 22:00. Гранада, Нуево Лос Карменес

Манчестер Юнайтед нинішній сезон починав у Лізі чемпіонів, а тепер вважається головним фаворитом у другому за рангом клубному турнірі континенту. Мотивація, щоправда, зовсім не схожа на ту, що в Арсенала. Уле Гуннар Сульшер шокував усіх чудовими результатами у чемпіонаті. Норвежця недовго носили на руках. Тепер всі вимагають трофей. Мовляв, статус цього клубу буквально зобов'язує. Наразі залишилася лише Ліга Європи. З національних кубків "Червоні дияволи" вилетіли, а в АПЛ шансів наздогнати Сіті практично немає.

Вихід у півфінал не повинен стати для манкуніанців проблемою. Гранада, здається, і так зайшла занадто далеко. Іспанці проводять свій дебютний сезон у єврокубках, а вже можуть похизуватися виходом у плей-офф та перемогою над Наполі. Проект китайського бізнесмена Цзян Ліджана успішно функціонує, але амбітних цілей на горизонті ми не бачимо. Все йде до того, що наступної осені у Європі ми Гранаду не побачимо. Звичайно, Ман Юнайтед не варто розраховувати на перемогу малими силами. Роберто Сольдадо і Ко готові попсувати нерви будь-кому. Адже для більшості гравців "нарсидів" подібні матчі – це виставка та можливість звернути на себе увагу значно амбітніших клубів.

Аякс – Рома

Початок о 22:00. Амстердам, Йохан Кройф Арена

Паулу Фонсека розпочав у Римі із гучних заяв про бажання виграти трофей. Португалець досі впевнений, що ця команда здатна на подібне. Очевидно, поки вдається не найкращим чином. Екс-наставник Шахтаря б'ється за своє майбутнє. Контракт з Ромою завершується вже влітку, і клуб поки не налаштований пропонувати новий. В Італії подейкують, що врятувати може лише кваліфікація в ЛЧ. Через Серію А зробити це буде майже нереально. Усі сили на Лігу Європи.

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Фонсека вже вибив із турніру дві свої колишні команди, але сьогодні суперник значно сильніший. Фактично перед нами єдина пара рівня ЛЧ. Аякс проходить крізь черговий етап перебудови, але прямо зараз нічим не поступається Ромі. Впевнене лідерство у чемпіонаті дозволяє спокійно готуватися до єврокубків. Єдина проблема – втрата кількох лідерів. Онана дискваліфікований за допінг. У лазареті Стекеленбург, Блінд та Мазрауї, а Себастьян Аллє не може грати в ЛЄ через безглузду помилку менеджерів із заявкою. Словом, звітна дуель буде по-справжньому інтригуючою.

Динамо Загреб – Вільяреал

Початок о 22:00. Загреб, Максімір

Якщо Славію вважають головною сенсацією турніру загалом, то Динамо Загреб – найбільша несподіванка попереднього раунду. В 1/8 фіналу хорвати вибили Тоттенхем та заслужили на персональні овації від самого Жозе Моурінью. Однак більше на таку недооцінку суперника розраховувати не доводиться.

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Вільяреал вдруге поспіль зіграє проти Динамо. Після двох перемог над Києвом належить подолати загребський бар'єр. Навряд чи таке дежавю здатне знітити команду на чолі з триразовим (рекорд) переможцем Ліги Європи. Унаї Емері заслужено вважають експертом цього єврокубка, а зараз ще й присутня додаткова мотивація. На горизонті у іспанського фахівця дуель з колишньою командою. Якщо Вільяреал та Арсенал пройдуть у півфінал, то путівку в Гданськ вони розіграють між собою.

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