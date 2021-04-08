Полузащитник Вест Хэма Джесси Лингард, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, может продолжить карьеру в Лондоне.

Манчестер Юнайтед повесил ценник в размере 30 млн фунтов стерлингов на Лингарда, которого желает выкупить Вест Хэм, сообщает Daily Mirror.

Сульшер не спешит возвращать Лингарда после феерии хавбека в Вест Хэме

Отметим, что Лингард присоединился к Вест Хэму в зимнее трансферное окно и стал одним из открытий сезона, позволив "молоткам" подняться в зону Лиги чемпионов. "Мы сделаем все, что нужно, чтобы подписать его. Лингард – невероятный игрок для нас", – ранее сообщил источник из Вест Хэма в комментарии Sky Sports.

В составе Вест Хэма Джесси провел 11 матчей в текущем сезоне, отметившись 6 голами и 4 ассистами. Интересно, что в составе Манчестер Юнайтед Лингард имел затяжную серию без результативных действий, из-за чего он потерял доверие Уле Гуннара Сульшера.

Манчестер Юнайтед и Арсенал с мечтами о трофее, Фонсека на уровне ЛЧ, дежавю имени Динамо для рекордсмена – анонс 1/4 ЛЕ