Україна

Олімпійська збірна України розгромно стартувала на турнірі у Франції. Під каток Ротаня і Ко потрапила Індонезія.

Натомість жіноча збірна Україна видряпала нічию з Уельсом у кваліфікації Євро-2025 – шедевр і 3 хвилини, які ледь не перевернули гру.

Динамо офіційно оголосило про трансфер вінгера збірної України.

Україні дають 1% на виграш Євро-2024, але чвертьфінал реальний – прогноз суперкомп'ютера.

Товариські матчі

Румунія не змогла переграти одну з найслабших збірних – суперник України по Євро зовсім не вразив.

Португалія у матчі з 6-ма голами ледь не віддала перемогу Пуккі, а Італія перед Євро розписала нічию з турками.

Ілічіч відібрав у Петракова нічию, Швейцарія залякує Німеччину перед Євро-2024, розгромивши суперника.

Трансфери

"Це був удар у живіт": Лунін не вітав Куртуа після переможного фіналу ЛЧ – "зрадницький трансфер" з Реала стає ближчим.

Циганков зацікавив два "українські" топ-клуби Європи – учасники Ліги чемпіонів вже зондують оточення лідера Жирони.

Хаві мріяв взяти Довбика в Барселону та позбутися Лєвандовскі – два поплічники Лапорти все заблокували.