– Коли офіційно на Інгулець прийшли пропозиції від 4 клубів УПЛ та двох закордонних клубів, зрозумів, що не буду тримати молодого тренера, як і молодого футболіста, якщо побачу у ньому подальший розвиток. Тому ми разом поговорили, що без будь-яких грошей я його відпускаю.

Куди він піде? Не знаю, рішення він ще не ухвалив.

– "Без грошей" – це означає, що клуб Інгулець ніякої компенсації не отримає?

– Так. Буду дуже задоволений, якщо у нього вийде на вищому рівні та буду пишатися, що колись Влад очолював Інгулець. Хочу подякувати йому за цей незабутній сезон, за ті емоції, що Лупашко нам усім подарував. Не хочу ні грошей, нічого, хочу просто дати йому можливість зробити своє майбутнє.

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Скажу вам більше. Ми з Лупашком нещодавно перепідписали на контракт на 3 роки, але зараз його розриваємо та відпускаємо Владислава.

– Відпускаєте в Карпати?

– Ні, це поки що не Карпати. Вони лише треті у черзі за цим тренером. Першим іде закордонний клуб, там і умови кращі, але обирати Лупашку.

– Він радився з вами?

– Ми спілкуємось постійно, але особисто я йому нічого не радив. Сказав, що все, що від мене залежить – я зробив, далі – вибір за ним. Казали, мовляв: "Поворознюк не відпустить", а я відпустив, і документи вже у нього сьогодні на руках будуть.

– Желько Любенович – новий тренер Інгульця?

– Це ще відкрите питання. Завтра зустрічаюсь з Желько Любеновичем, і ми або домовимось або ні. Вже в обід все буде відомо. До цього ми розмовляли з президентом Миная, і він сказав, що відпустить Желько. Ми з Пересоляком дружимо сім’ями, питань не було ніяких, його віддають також безкоштовно.

– Розглядали інші кандидатури? Ковалець? Лавриненко?

– Ковалець – ні. Лавриненко – так. Був ще Кучук та ще кілька кандидатур, переговорний процес у випадку невдачі з Любеновичем буде тривати, – пояснив Поворознюк в коментарі Українському футболу.

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