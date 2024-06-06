"Не скажу, що пропозиція від Динамо стала несподіванкою для мене, адже зацікавленість з боку киян була й у попередні трансферні вікна. Раніше не було конкретики, все на рівні чуток, а зараз уже Динамо звернулося з конкретною пропозицією, і я дуже радий приєднатися до київського клубу.

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Перед тим, як підписати контракт, узяв на роздуми чотири-п’ять днів. Була певна ситуація з Шахтарем, із Дніпром-1 певні питання необхідно було узгодити. Загалом, багато чого потрібно було обміркувати, тому стільки часу пішло.

Оскільки я знайомий із багатьма динамівцями, то, думаю, багато часу на адаптацію не знадобиться. Виступав із хлопцями у збірній, проти них грав у чемпіонаті, разом із Дубінчаком захищали кольори СК Дніпро-1, тож, сподіваюся, адаптуюся швидко в колективі.

Із нетерпінням чекаю матчів проти Шахтаря у складі Динамо. Ігри проти "гірників" завжди принципові, оскільки я є вихованцем донецького клубу. М’яко кажучи, в мене не склалося в Шахтарі, і, виходячи на поле тепер, я докладаю максимум зусиль, аби показати, як вони помилилися раніше", – цитує Піхальонка офіційний сайт Динамо.

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