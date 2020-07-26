Ярмоленко забив рятівний гол у фінальному матчі Вест Хема в АПЛ – українець доклався до вильоту двох клубів

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Астон Вілла на "Футбол 24", стартував о 18:00. Команда українця гарантувала собі збереження прописки в АПЛ, а ось суперник ще ризикував вилетіти. Віллани, щоправда, мали перевагу за різницею голів та забитими м'ячами, якщо набирали рівну кількість очок з Борнмутом та Уотфордом. З моменту, коли Ярмоленко востаннє вийшов у стартовому складі та програв, "молоти" набрали 7 очок за 3 тури. За цей же проміжок часу бірмінгемці також не програли, двічі тріумфувавши та зігравши внічию.

Вест Хем – Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Перший момент на 12-й хвилині. Антоніо дозволили вирватися на побачення з голкіпером після діагоналі захисника з глибини. Однак лідер Вест Хема в останніх матчах цього разу не зміг переграти воротаря. Віллани починають з верхового удару Самати метрів з 12 – в руки Фабіанскі. Тим часом Борнмут забив Евертону, тож бірмінгемцям ще більше необхідно брати очки. Наприкінці першого тайму Астон Вілла організувала перший супермомент. Грілішу викотили під удар з вбивчої дистанції, але надто слабко пробив лідер гостей. Тим часом Борнмунт почав програвати, тож нічия цілком влаштовувала команду Діна Сміта.

У перерві вийшли Ярмоленко та Алле замість інертних Бовена з Антоніо. Однак саме віллани активніше заграли. Адже в паралельному матчі Борнмут знову повів, і тепер у разі перемоги команди українця віллани вилітали б. Гості навіть повністю перехопили контроль над м'ячем. Непоганий пас на Ярмоленка завершився невдалим прийомом Андрія грудьми – суперник спокійно витіснив зі свого штрафного. Заробив Нобл перспективний стандарт. Вінгер збірної України перекину стінку, проте влучив лише у зовнішній бік сітки. Перша хоч якась корисна дія Андрія за 15 хвилин на полі.

Не менш цікавий штрафний привіз Райс, сфоливши проти Дугласа Луїса. Гріліш пробив у стінку. Запресингував Ярмоленко, змусивши помилитися воротаря, а далі уже сам втратив м'яч через не дуже вдалий пас п'ятою. Єдиний матч фінального туру АПЛ, в якому не забито жодного гола. Жахливо виглядають команди в атаці, тотально розчаровує і український легіонер – повна відсутність креативу і навіть спроб загострити. Удар Алле головою, знову вище. Ярмоленко накрутив захисника і подав, черговий невлучний постріл. Жодної прицільної спроби Вест Хема за 75 хвилин.

Лансіні тонким фінтом заробив штрафний на межі карного. Удар у стінку, знову не потурбували голкіпера. А ось і логічний гол. Забили ті, хто цього бажав значно більше. Гріліш розстріляв Фабіанскі на 84-й, не помітивши двох опонентів. Польський голкіпер пропустив дивний гол по центру, махнувши кулаками в повітря. І тут Ярмоленко раптово забив після переведення з флангу на фланг. Екс-динамівець влучив у ногу Гріліша, чим дезорієнтував знаменитого Пепе Рейну. Нічия, яка залишає Астон Віллу в АПЛ. Уотфорд та Борнмут, в яких на 1 бал менше, вилітають у Чемпіоншип.