Диво-гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Астон Вілла

У рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Хем і Астон Вілла не виявили сильнішого. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Команди відклали з'ясування долі матчу на фінальний відрізок зустрічі. Як наслідок, глядачі побачили два м'ячі впродовж двох хвилин під завісу поєдинку.

Ярмоленко забив гол в останньому матчі сезону – відео курйозного шедевру

Спочатку забили бірмінгемці: Джек Гріліш отримав пас від Макгінна, ввійшов до штрафного майданчика й потужним пострілом пробив Фабіанскі. Та вже в атаці у відповідь забили "молотки". Це Андрій Ярмоленко на рідному правому фланзі прийняв передачу від Райса, підробив м'яч під ліву й фірмовим ударом із рикошетом від того ж Гріліша закинув за комірець ветерану Рейні – 1:1!

Ярмоленко забив рятівний гол у фінальному матчі Вест Хема в АПЛ – українець доклався до вильоту двох клубів