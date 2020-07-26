toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Диво-гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Астон Вілла

20:58 - Читать на русском
Диво-гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Астон Вілла
Вест Хем – Астон Вілла – 1:1 – відео голів та огляд матчу / Getty Images

У рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Хем і Астон Вілла не виявили сильнішого. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

85’ Андрій Ярмоленко
 
Джек Гріліш 84’
84’ Джек Гріліш
85’ Андрій Ярмоленко

Команди відклали з'ясування долі матчу на фінальний відрізок зустрічі. Як наслідок, глядачі побачили два м'ячі впродовж двох хвилин під завісу поєдинку.

Ярмоленко забив гол в останньому матчі сезону – відео курйозного шедевру

Спочатку забили бірмінгемці: Джек Гріліш отримав пас від Макгінна, ввійшов до штрафного майданчика й потужним пострілом пробив Фабіанскі. Та вже в атаці у відповідь забили "молотки". Це Андрій Ярмоленко на рідному правому фланзі прийняв передачу від Райса, підробив м'яч під ліву й фірмовим ударом із рикошетом від того ж Гріліша закинув за комірець ветерану Рейні – 1:1!

Ярмоленко забив рятівний гол у фінальному матчі Вест Хема в АПЛ – українець доклався до вильоту двох клубів

blog_ava
Циганков відновлює сили після важкого сезону в компанії гарячої дівчини на турецькому узбережжі
08:55
9801
Теги
Англія Андрій Андрій Ярмоленко Відеоновини Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Астон Вілла Астон Вілла Астон Вілла
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Ювентус
22:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук