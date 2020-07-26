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"Ярмоленко зробив те, чого я очікував": Мойєс оцінив гру українця у фінальному турі АПЛ

26 липня 23:46 - Читать на русском
"Ярмоленко зробив те, чого я очікував": Мойєс оцінив гру українця у фінальному турі АПЛ
Мойєс і Ярмоленко / ФК Вест Хем

Головний тренер лондонського Вест Хема Девід Мойєс прокоментував виступ Андрія Ярмоленка в останньому турі Прем'єр-ліги проти бірмінгемської Астон Вілли (1:1). Українець вийшов після перерви та забив м'яч під завісу поєдинку.

85’ Андрій Ярмоленко
 
Джек Гріліш 84’
84’ Джек Гріліш
85’ Андрій Ярмоленко

"Ви завжди розраховуєте, що гравець вийде з лави для запасних і змінить хід поєдинку.

Диво-гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Астон Вілла

Ярмоленко зробив це, коли забив два важливих м'ячі (Челсі та Астон Віллі – Футбол 24). Перемога проти Челсі набагато важливіша, ніж сьогоднішній результат. Та перемога була монументальною для нас. Головними для нас були перемоги над Челсі та Норвічем, нічия з Манчестер Юнайтед – у той час, коли це було потрібно. За це гравці заслуговують на велику повагу", – цитує фахівця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Вест Хем фінішував 16-м у Прем'єр-лізі, випередивши зону вильоту на 5 пунктів. У нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко провів 23 матчі в АПЛ, у яких забив 5 м'ячів і віддав 1 асист.

Ярмоленко забив рятівний гол у фінальному матчі Вест Хема в АПЛ – українець доклався до вильоту двох клубів

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Теги
Англія Девід Девід Мойєс Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Астон Вілла Андрій Андрій Ярмоленко
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