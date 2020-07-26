Ярмоленко забил спасительный гол в финальном матче Вест Хэма в АПЛ – украинец причастен к вылету двух клубов

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Астон Вилла на "Футбол 24", стартовал в 18:00. Команда украинца гарантировала себе сохранение прописки в АПЛ, а вот соперник еще рисковал вылететь. Вилланы, правда, владели преимуществом по разнице голов и забитым мячам, если набирали равное количество очков с Борнмутом и Уотфордом. С момента, когда Ярмоленко в последний раз вышел в стартовом составе и проиграл, "молоты" набрали 7 очков за 3 тура. За этот же промежуток времени бирмингемцы также не проиграли, дважды триумфировав и сыграв вничью.

Вест Хэм – Астон Вилла: онлайн-трансляция матча АПЛ

Первый момент на 12-й минуте. Антонио позволили вырваться на свидание с голкипером после диагонали защитника из глубины. Однако лидер Вест Хэма в последних матчах на этот раз не смог переиграть вратаря. Вилланы начинают с верхового удара Саматы метров с 12 – в руки Фабиански. Между тем Борнмут забил Эвертону, поэтому бирмингемцам еще более необходимо брать очки. В конце первого тайма Астон Вилла организовала первый супермомент. Грилишу выкатили под удар с убойной дистанции, но слишком слабо пробил лидер гостей. Между тем Борнмунт начал проигрывать, поэтому уже и ничья вполне устраивала команду Дина Смита.

В перерыве вышли Ярмоленко и Алле вместо инертных Боуена с Антонио. Однако именно вилланы активнее заиграли. Ведь в параллельном матче Борнмут снова повел, и теперь в случае победы команды украинца вилланы вылетали. Гости даже полностью перехватили контроль над мячом. Неплохой пас на Ярмоленко завершился неудачным приемом Андрея грудью – соперник спокойно вытеснил его из своей штрафной. Заработал Нобл перспективный стандарт. Вингер сборной Украины перебросил стенку, однако попал только в внешнюю сторону сетки. Первое хоть какое-то полезное действие Андрея за 15 минут на поле.

Не менее интересный штрафной привез Райс, сфолив против Дугласа Луиса. Грилиш пробил в стенку. Запрессинговал Ярмоленко, заставив ошибиться вратаря, а дальше уже сам потерял мяч из-за не очень удачного паса пяткой. Единственный матч финального тура АПЛ, в котором не забито ни одного гола. Ужасно выглядят команды в атаке, тотально разочаровывает и украинский легионер – полное отсутствие креатива и даже попыток обострить. Удар Алле головой, снова выше. Ярмоленко накрутил защитника и подал, очередной неточный выстрел. Ни одной прицельной попытки Вест Хэма за 75 минут.

Лансини тонким финтом заработал стандарт на грани штрафной. Удар в стенку, опять не побеспокоили голкипера. А вот и логичный гол. Забили те, кто этого желал значительно больше. Грилиш расстрелял Фабиански на 84-й, не заметив двух оппонентов. Польский голкипер пропустил странный гол по центру, махнув кулаками в воздух. И здесь Ярмоленко внезапно забил после перевода с фланга на фланг. Экс-динамовец попал в ногу Грилиша, чем дезориентировал знаменитого Пепе Рейну. Ничья, которая оставляет Астон Виллу в АПЛ. Уотфорд и Борнмут, у которых на 1 балл меньше, вилитают в Чемпионшип.