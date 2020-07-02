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Вест Хем – Челсі: фанати Ярмоленка і Ко дотепно затролили нового спонсора "синіх"

2 липня 11:50 - Читать на русском
Вест Хем – Челсі: фанати Ярмоленка і Ко дотепно затролили нового спонсора "синіх"
Вест Хем – Челсі / Фото ФК Челсі

Вболівальники Вест Хема позмагались у мемах про нового титульного спонсора Челсі.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

На матч проти Вест Хема гравці "синіх" вийшли у футболках з великою цифрою "3" на грудях. Це логотип оператора мобільного зв'язку Three, який став новим титульним спонсором клубу замість Yokohama.

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Позаяк Андрій Ярмоленко голом на останніх хвилинах забив третій м'яч у ворота команди Лемпарда, цифра 3 на грудях гравців Челсі стала причиною для створення мемів у мережі.

У нинішньому сезоні АПЛ Ярмоленко провів 17 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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Теги
Челсі Челсі Англія Вест Хем Вест Хем футбольні курйози Вест Хем - Челсі
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