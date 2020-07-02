Вест Хем – Челсі: фанати Ярмоленка і Ко дотепно затролили нового спонсора "синіх"

Вболівальники Вест Хема позмагались у мемах про нового титульного спонсора Челсі.

На матч проти Вест Хема гравці "синіх" вийшли у футболках з великою цифрою "3" на грудях. Це логотип оператора мобільного зв'язку Three, який став новим титульним спонсором клубу замість Yokohama.

Вест Хем – Челсі: Невілл знищив захисників, яких Ярмоленко пошив у дурні переможним голом

Позаяк Андрій Ярмоленко голом на останніх хвилинах забив третій м'яч у ворота команди Лемпарда, цифра 3 на грудях гравців Челсі стала причиною для створення мемів у мережі.

У нинішньому сезоні АПЛ Ярмоленко провів 17 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар

Chelsea lost 3_2 in their first new home kit pic.twitter.com/HzjBzA8KoB — Delfrey ajisal (@DelfreyA) July 1, 2020