toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Вест Хем – Челсі: Невілл знищив захисників, яких Ярмоленко пошив у дурні переможним голом

2 липня 10:24 - Читать на русском
Вест Хем – Челсі: Невілл знищив захисників, яких Ярмоленко пошив у дурні переможним голом
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл відзначив недолугі дії оборони Челсі проти лідера збірної України у матчі 32-го туру АПЛ.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

"Рюдігеру не вистачило футбольного інтелекту у моменті з голом Ярмоленка. Він повинен був тримати українця якомога далі від його лівої ноги, а так його дії не залишили Кепі шансів.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Бачите, Ярмоленко починає забіг поруч з Алонсо? Подивіться, подивіться, подивіться! Що ти робиш, Алонсо? Його швидкість повернення коштувала Челсі гри разом із жахливими діями Рюдігера.

Алонсо був на рівні з Ярмоленком, і він не доклав зусиль для повернення. Ти повинен бігти назад настільки швидко, як тільки можеш, коли ваша команда втрачає м'яч. Цьому вчать у шість років", – заявив Невілл для Sky Sports.

Нагадаємо, переможний гол Ярмоленка у ворота Челсі (3:2) дозволив "молотобійцям" покинути зону вильоту.

Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар

blog_ava
Був співтворцем успіху Ярославського – стало відомо, хто є остаточним власником новоствореного Метала
3 липня
8014
Теги
Челсі Челсі Англія Українці за кордоном Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Ґарі Ґарі Невілл Вест Хем - Челсі Антоніо Антоніо Рюдігер Маркос Маркос Алонсо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
    Італія — 3 лип1632 Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
17
год
:
35
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук