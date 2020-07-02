Вест Хем – Челсі: Невілл знищив захисників, яких Ярмоленко пошив у дурні переможним голом

Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл відзначив недолугі дії оборони Челсі проти лідера збірної України у матчі 32-го туру АПЛ.

"Рюдігеру не вистачило футбольного інтелекту у моменті з голом Ярмоленка. Він повинен був тримати українця якомога далі від його лівої ноги, а так його дії не залишили Кепі шансів.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Бачите, Ярмоленко починає забіг поруч з Алонсо? Подивіться, подивіться, подивіться! Що ти робиш, Алонсо? Його швидкість повернення коштувала Челсі гри разом із жахливими діями Рюдігера.

Алонсо був на рівні з Ярмоленком, і він не доклав зусиль для повернення. Ти повинен бігти назад настільки швидко, як тільки можеш, коли ваша команда втрачає м'яч. Цьому вчать у шість років", – заявив Невілл для Sky Sports.

Нагадаємо, переможний гол Ярмоленка у ворота Челсі (3:2) дозволив "молотобійцям" покинути зону вильоту.

Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар