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Вест Хэм – Челси: фанаты Ярмоленко и Ко остроумно потроллили нового спонсора "синих"

2 июля 11:53 - Читати українською
Вест Хэм – Челси: фанаты Ярмоленко и Ко остроумно потроллили нового спонсора "синих"
Вест Хэм – Челси / Фото ФК Челси

Болельщики Вест Хэма посоревновались в мемах о новом титульном спонсоре Челси.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

На матч против Вест Хэма игроки "синих" вышли в футболках с большой цифрой "3" на груди. Это логотип оператора мобильной связи Three, который стал новым титульным спонсором клуба вместо Yokohama.

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Из-за того, что Андрей Ярмоленко голом на последних минутах забил третий мяч в ворота команды Лэмпарда, цифра 3 на груди игроков Челси стала причиной для создания мемов в сети.

В нынешнем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 17 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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Англия Челси Челси Вест Хэм Вест Хэм футбольные курьёзы Вест Хэм - Челси
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