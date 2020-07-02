Вест Хэм – Челси: фанаты Ярмоленко и Ко остроумно потроллили нового спонсора "синих"

Болельщики Вест Хэма посоревновались в мемах о новом титульном спонсоре Челси.

На матч против Вест Хэма игроки "синих" вышли в футболках с большой цифрой "3" на груди. Это логотип оператора мобильной связи Three, который стал новым титульным спонсором клуба вместо Yokohama.

Вест Хэм – Челси: Невилл уничтожил защитников, которых Ярмоленко оставил в дураках победным голом

Из-за того, что Андрей Ярмоленко голом на последних минутах забил третий мяч в ворота команды Лэмпарда, цифра 3 на груди игроков Челси стала причиной для создания мемов в сети.

В нынешнем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 17 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь

Chelsea lost 3_2 in their first new home kit pic.twitter.com/HzjBzA8KoB — Delfrey ajisal (@DelfreyA) July 1, 2020