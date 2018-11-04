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Вест Хем – Бернлі – 4:2 – відео голів та огляд матчу

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Вест Хем – Бернлі – 4:2 – відео голів та огляд матчу
Вест Хем – Бернлі – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Вест Хем здолав Бернлі в 11 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Бернлі на сайті "Футбол 24".

Вест Хем вперше переміг в матчі АПЛ без Ярмоленка у стартовому складі. До того ж, лондонці перервали триматчеву безвиграшну серію в поєдинках чемпіонату.

Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні, Вест Хем Ярмоленка обіграв Бернлі: 11 тур АПЛ, матчі суботи

Вест Хем після цієї перемоги набрав 11 очок та піднявся на 13 місце в турнірній таблиці АПЛ, Бернлі з 8 пунктами лишився на 15 позиції.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Вест Хем – Бернлі – 4:2

Голи: Арнаутовіч, 10, Андерсон, 68, 84, Чічаріто, 90+2 – Гудмундссон, 45, Вуд, 77

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія11 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Бернлі: Субота 03 листопада 2018

Вест Хем
Матч завершено
4 : 2
Бернлі
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