Вест Хем – Бернлі – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Вест Хем здолав Бернлі в 11 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Бернлі на сайті "Футбол 24".

Вест Хем вперше переміг в матчі АПЛ без Ярмоленка у стартовому складі. До того ж, лондонці перервали триматчеву безвиграшну серію в поєдинках чемпіонату.

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Вест Хем після цієї перемоги набрав 11 очок та піднявся на 13 місце в турнірній таблиці АПЛ, Бернлі з 8 пунктами лишився на 15 позиції.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Вест Хем – Бернлі – 4:2

Голи: Арнаутовіч, 10, Андерсон, 68, 84, Чічаріто, 90+2 – Гудмундссон, 45, Вуд, 77