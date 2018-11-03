Вест Хем вперше переміг в матчі АПЛ без Ярмоленка у стартовому складі

В матчі 11 туру АПЛ Вест Хем здолав Бернлі з рахунком 4:2. Цікаво, що це перша перемога лондонців в АПЛ 2018/19 у поєдинку без Андрія Ярмоленка у стартовому складі.

Матч проти Бернлі в рамках 12 туру Прем'єр-ліги став особливим для Вест Хема. Мало того, що підопічні Пеллегріні перемогли вперше у 4-х останніх поєдинках чемпіонату, так ще й поєдинок проти Бернлі став першим в АПЛ 2018/19, у якому Вест Хем зумів здобути перемогу без Андрія Ярмоленка у стартовому складі.

Арсенал і Ліверпуль розійшлися миром на Емірейтс – невідворотність VAR і центр поля, який нівелює прогрес Клоппа

Раніше українець 5 разів виходив у стартовому складі в матчах АПЛ, у цих поєдинках Вест Хем двічі виграв та двічі програв. Ще одного разу була зафіксована нічия. Без Ярмоленка у старті була інша картина – 6 матчів, у яких Вест Хем зазнав 5 поразок та один раз зіграв унічию.

Нагадаємо, Ярмоленко отримав важку травму в матчі проти Тоттенхема та вибув приблизно на півроку.

Вест Хем з Ярмоленком і без – красномовна різниця, або Що буде далі