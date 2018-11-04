Вест Хэм – Бернли – 4:2 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм одолел Бернли в 11 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Бернли на сайте "Футбол 24".

Вест Хэм впервые победил в матче АПЛ без Ярмоленко в стартовом составе. К тому же, лондонцы прервали трехматчевую безвыигрышную серию в поединках чемпионата.

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Вест Хэм после этой победы набрал 11 очков и поднялся на 13 место в турнирной таблице АПЛ, Бернли с 8 пунктами остался на 15 позиции.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Вест Хэм – Бернли – 4:2

Голы: Арнаутович, 10, Андерсон, 68, 84, Чичарито, 90+2 – Гудмундссон, 45, Вуд, 77