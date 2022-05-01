У першому таймі команди обмінялися голами. Холдінг замкнув подачу кутового, на що Вест Хем відповів точним ударом Боуена "в роздягальню".

Арсенал здобув непросту перемогу над Вест Хемом, повернувшись у зону ЛЧ – Ярмоленко зіграв 15 хвилин

По перерві Арсенал таки дотиснув суперника. М'яч двічі пролітав над воротарським майданчиком Фабіанскі, допоки Габріел не "прошив" поляка. Ярмоленко отримав 15 хвилин, однак запам'ятався лише єдиним у матчі офсайдом. Команда українця втратила всі шанси пробитися в ЛЧ через чемпіонат, тому тепер залишається виграти Лігу Європи.