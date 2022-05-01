Вест Хем – Арсенал – 1:2 – відеоогляд дербі, яке залишило команді Ярмоленка один шлях в ЛЧ
22:11 - Читать на русском
Вест Хем поступився Арсеналу в 35 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Роб Холдінг 39’
Габріел 54’
39’ Роб Холдінг
54’ Габріел
У першому таймі команди обмінялися голами. Холдінг замкнув подачу кутового, на що Вест Хем відповів точним ударом Боуена "в роздягальню".
Арсенал здобув непросту перемогу над Вест Хемом, повернувшись у зону ЛЧ – Ярмоленко зіграв 15 хвилин
По перерві Арсенал таки дотиснув суперника. М'яч двічі пролітав над воротарським майданчиком Фабіанскі, допоки Габріел не "прошив" поляка. Ярмоленко отримав 15 хвилин, однак запам'ятався лише єдиним у матчі офсайдом. Команда українця втратила всі шанси пробитися в ЛЧ через чемпіонат, тому тепер залишається виграти Лігу Європи.
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