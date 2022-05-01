В первом тайме команды обменялись голами. Холдинг замкнул подачу углового, на что Вест Хэм ответил точным ударом Боуэна "в раздевалку".

Арсенал одержал непростую победу над Вест Хэмом, вернувшись в зону ЛЧ – Ярмоленко сыграл 14 минут

После перерыва Арсенал все-таки дожал соперника. Мяч дважды пролетал над вратарской Фабиански, пока Габриэл не "прошил" поляка. Ярмоленко получил 15 минут, однако запомнился единственным в матче офсайдом. Команда украинца потеряла все шансы пробиться в ЛЧ через чемпионат, поэтому теперь остается выиграть Лигу Европы.