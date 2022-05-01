Вест Хэм – Арсенал 1:2 – видеообзор дерби, которое оставило команде Ярмоленко один путь в ЛЧ
22:11 - Читати українською
Вест Хэм уступил Арсеналу в 35 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Роб Холдинг 39’
Габриэл 54’
39’ Роб Холдинг
54’ Габриэл
В первом тайме команды обменялись голами. Холдинг замкнул подачу углового, на что Вест Хэм ответил точным ударом Боуэна "в раздевалку".
Арсенал одержал непростую победу над Вест Хэмом, вернувшись в зону ЛЧ – Ярмоленко сыграл 14 минут
После перерыва Арсенал все-таки дожал соперника. Мяч дважды пролетал над вратарской Фабиански, пока Габриэл не "прошил" поляка. Ярмоленко получил 15 минут, однако запомнился единственным в матче офсайдом. Команда украинца потеряла все шансы пробиться в ЛЧ через чемпионат, поэтому теперь остается выиграть Лигу Европы.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter