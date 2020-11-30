Китайський власник Вест Бромвіча Гуочуань Лай планує продати клуб – вже є 6 потенційних інвесторів.

Представники "дроздів" вже провели переговори з трьома потенційними покупцями із шести. Відзначимо, що одразу двоє можливих інвесторів родом із США, повідомляє Daily Mail.

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Відзначається, що нинішній власник Вест Бромвіча прагне отримати 150 млн фунтів, хоча через наслідки коронавірусу ця сума може зменшитись до 100 млн. Додамо, що Гуочуань Лай придбав ВБА за 200 млн фунтів у 2016 році.

У нинішньому сезоні АПЛ Вест Бромвіч перебуває поблизу із зоною вильоту, маючи 6 очок в активі після 10 зіграних турів.

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