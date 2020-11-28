Брайтон завдяки пенальті у компенсований час врятував нічию із Ліверпулем
В рамках суботньої програми 10-го туру АПЛ Ліверпуль та Брайтон не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Англії 2020/21, 10-й тур
Брайтон – Ліверпуль – 1:1
Голи: Грос, 90+2 (пен) – Жота, 60
Нереалізований пенальті: Мопей, 20
Манчестер Сіті – Бернлі – початок о 17:00
Евертон – Лідс – початок о 19:30
Вест Бромвіч – Шеффілд Юнайтед – початок о 22:00
Суботній ігровий день в англійській Прем'єр-лізі розпочинав поєдинок Брайтон – Ліверпуль. На 20-й хвилині "чайки" отримали шанс відкрити рахунок завдяки одинадцятиметровому, призначеному за фол у штрафному майданчику, але його змарнував Мопей – м'яч пролетів повз праву стійку. Трохи згодом, на 34-й, Салах реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером і вивів мерсисайдців уперед, але після перегляду VAR на предмет офсайду гол було скасовано. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.
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У другому таймі гольова засуха тривала до 60-ї хвилини, коли Салах біля карного майданчика в дотик скинув на Жоту, який обіграв кількох захисників, вийшов на ударну позицію і низом вистрілив під ліву стійку. "Скаузери" продовжували володіти м'ячем і під завісу поєдинку забили ще один, але і цей гол після перегляду VAR було скасовано – офсайд. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу під час контратаки "чайок" рефері призначив ще один одинадцятиметровий і знову у ворота мерсисайдців. Цей шанс не змарнував Грос – Аліссону майже вдалось парирувати удар. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.
Внаслідок цієї нічиї "червоні" із 21-м пунктом піднялись на першу сходинку турнірної таблиці та випереджають Тоттенхем на один заліковий бал (у "шпор" в запасі одна гра), натомість Брайтон із 10-ма очками залишився 16-м.