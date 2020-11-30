Китайский владелец Вест Бромвича Гуочуань Лай планирует продать клуб – уже есть 6 потенциальных инвесторов.

Представители "дроздов" уже провели переговоры с тремя потенциальными покупателями из шести. Отметим, что сразу двое возможных инвесторов родом из США, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что нынешний владелец Вест Бромвича стремится получить 150 млн фунтов, хотя из-за последствий коронавируса эта сумма может уменьшиться до 100 млн. Добавим, что Гуочуань Лай приобрел ВБА за 200 млн фунтов в 2016 году.

В нынешнем сезоне АПЛ Вест Бромвич находится вблизи зоны вылета, имея 6 очков в активе после 10 сыгранных туров.

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