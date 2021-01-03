Вест Бромвич принимал Арсенал в рамках 17-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Арсенал владел преимуществом, которое сумел конвертировать в два гола еще до перерыва, отличались Тирни и Сака.

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Во втором тайме за дело взялся Александр Ляказетт, французский форвард дублем довел счет до разгромного. Хозяева не смогли ответить даже голом престижа.

Победа позволила Арсеналу подняться на 11-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, Вест Бром остался в зоне вылета на 19-м месте.

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