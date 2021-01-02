Чемпіонат Англії 2020/21, 17-й тур

Тоттенхем – Лідс – 3:0

Голи: Кейн, 29 (пен), Сон Хин Мін, 43, Алдервейрелд, 50

Вилучення: Догерті, 90+2 (Тоттенхем) (друга жовта)

Крістал Пелас – Шеффілд Юнайтед – початок о 17:00

Брайтон – Вулверхемптон – початок о 19:30

Вест Бромвіч – Арсенал – початок о 22:00

Тоттенхем у рідних стінах приймав Лідс. Ще у першій половині зустрічі "шпори" забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. На 29-й хвилині Аліоскі грубо сфолив у штрафному майданчику і рефері призначив одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Кейн. Під завісу тайму той же Кейн прострілив у штрафний майданчик на Сон Хин Міна, який в дотик спрямував м'яч у сітку.

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По перерві підопічні Жозе Моурінью збільшили перевагу до розгромної. Після навісу з кутового Алдервейрелд пробив головою, а голкіпер не зумів зафіксувати м'яч – 3:0. До останніх хвилин матчу гравці Лідса відчайдушно намагались відквитати хоча б один гол, але так і не змогли створити жодного небезпечного моменту. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "шпор" – 3:0.

Завдяки цій перемозі Тоттенхем із 29-ма очками піднявся на третю сходинку турнірної таблиці, натомість Лідс із 23-ма пунктами залишився на одинадцятому.

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