"Родріго був божевільним, це правда. Нещодавно був у Бразилії, навіть там легенди ходять, що він там творив.

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Іноді він приймав абсолютно неадекватні рішення. Міг на тренера накричати, був епізод з Алієвим, міг під час матчу вдарити. Думаю, його всі боялися. І тренери, і гравці. Міг і тренеру розповісти, що йому не подобалося. Важко такого гравця тримати в команді. Думаю, жоден тренер не хотів би.

Напевно, лише президенту нічого не говорив. Там він відчував грань. Знав, з ким можна говорити так. З президентом не міг собі такого дозволити", – сказав Верпаковскіс в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Верпаковскіс виступав у складі київського Динамо з 2004 по 2007 роки. Родріго захищав кольори "біло-синіх" з 2005 по 2010-й, однак останні три сезони провів в оренді на батьківщині.

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