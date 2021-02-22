Колишній форвард Динамо і збірної Латвії Маріс Верпаковскіс високо оцінив гру Віктора Циганкова та напророкував йому підвищення у класі.

"Циганков проводить яскравий сезон. Думаю, він продовжить в такому ж дусі. Влітку він повинен виїхати в Європу, адже дуже багато класних голів забив сильним суперникам.

Циганков обійшов Белькевича у списку бомбардирів Динамо

Звичайно, в Європі стежать за ним. Якщо зможе продовжувати в такому ж дусі, думаю, на Динамо чекає дуже хороший трансфер", – зізнався Верпаковскіс в інтерв'ю SportArenaTV.

До слова, Віктор Циганков у поточному сезоні провів у футболці киян 22 матчі, в яких відзначився 11 голами та 6 результативними передачами.

Десна – Динамо: Брюгге навпаки і український позитив для Луческу – киянам дарують лідерство у день вилучень і пенальті