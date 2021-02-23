"Родриго был сумасшедшим, это правда. Недавно был в Бразилии, даже там легенды ходят, что он там творил.

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Иногда он принимал абсолютно неадекватные решения. Мог на тренера накричать, был эпизод с Алиевым, мог во время матча ударить. Думаю, его все боялись. И тренеры, и игроки. Мог и тренеру рассказать, что ему не нравилось. Трудно такого игрока держать в команде. Думаю, ни один тренер не хотел бы.

Наверное, только президенту ничего не говорил. Там он чувствовал грань. Знал, с кем можно говорить так. С президентом не мог себе такого позволить", – сказал Верпаковскис в интервью SportArenaTV.

Напомним, Верпаковскис выступал в составе киевского Динамо с 2004 по 2007 гг. Родриго защищал цвета "бело-синих" с 2005 по 2010-й, однако последние три сезона провел в аренде на родине.

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