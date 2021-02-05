"Помітив, що у Динамо дуже молодий склад. Цікаво дивитися. Майже всі – вихованці динамівської академії, і всі грають добре.

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Видно, що всі знають, що потрібно робити на полі. Дисципліна. Радує, що у Динамо – дуже молода команда. Якщо зберегти цей кістяк, то через два-три роки буде боєздатна команда, яка зможе добиватися результату в Європі.

Вплив Луческу очевидний. Іншого пояснення немає. З його приходом і Суперкубок відразу виграли, і в Лігу чемпіонів пробилися, і лідирують в УПЛ. Це не випадково. Такі результати з'явилися якраз з приходом Містера", – сказав Верпаковскіс у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, латвійський нападник належав київському клубу у 2003-2011 роках, але з 2007-го майже весь час проводив в орендах. Зокрема, Маріс встиг побігати у футболках іспанських Хетафе та Сельти, хорватського Хайдука та грецького Ерготеліса.

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