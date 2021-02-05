"Заметил, что у Динамо очень молодой состав. Интересно смотреть. Почти все – воспитанники динамовской академии, и все играют хорошо.

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Видно, что все знают, что нужно делать на поле. Дисциплина. Радует, что у Динамо – очень молодая команда. Если сохранить этот костяк, то через два-три года будет боеспособная команда, которая сможет добиваться результата в Европе.

Влияние Луческу очевидно. Другого объяснения нет. С его приходом и Суперкубок сразу выиграли, и в Лигу чемпионов пробились, и лидируют в УПЛ. Это не случайно. Такие результаты появились как раз с приходом Мистера", – сказал Верпаковскис в комментарии FootballHub.

Напомним, латвийский нападающий принадлежал киевскому клубу в 2003-2011 годах, но с 2007-го почти все время проводил в аренде. В частности, Марис успел побегать в футболках испанских Хетафе и Сельты, хорватского Хайдука и греческого Эрготелиса.

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